Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отмена формулы "Роттердам+". Поздравления от британцев

В итоговом выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 21:00 – председатель НКРЭКП Оксана Кривенко сообщила, что комиссия планирует отменить формулу "Роттердам+", однако лишь с 1 июля 2019 года. Посольство Великобритании оригинально поздравило Украину с Днем Независимости. Дипломаты решили станцевать украинский танец.

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