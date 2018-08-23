Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отмена формулы "Роттердам+". Поздравления от британцев
В итоговом выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 21:00 – председатель НКРЭКП Оксана Кривенко сообщила, что комиссия планирует отменить формулу "Роттердам+", однако лишь с 1 июля 2019 года. Посольство Великобритании оригинально поздравило Украину с Днем Независимости. Дипломаты решили станцевать украинский танец.
Также в выпуске:
Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе.
20 миллионов гривен залога назначил суд Тамразову.
На Донбассе резко обострилась ситуация: за сутки пятеро погибших и семеро раненых.
Источник: 24 канал
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