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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отмена формулы "Роттердам+". Поздравления от британцев

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В итоговом выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 21:00 – председатель НКРЭКП Оксана Кривенко сообщила, что комиссия планирует отменить формулу "Роттердам+", однако лишь с 1 июля 2019 года. Посольство Великобритании оригинально поздравило Украину с Днем Независимости. Дипломаты решили станцевать украинский танец.

Также в выпуске:

Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе.

20 миллионов гривен залога назначил суд Тамразову.

На Донбассе резко обострилась ситуация: за сутки пятеро погибших и семеро раненых.

Теги: Выпуск новостей День Независимости Великобритания Электроэнергия
Источник: 24 канал
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