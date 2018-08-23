Підсумковий випуск новин за 21:00: Скасування формули "Роттердам+". Вітання від британців
У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 21:00 – голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що комісія планує скасувати формулу "Роттердам+", проте лише з 1 липня 2019 року. Посольство Великої Британії оригінально привітало Україну з Днем Незалежності. Дипломати вирішили станцювати український танок.
Також у випуску:
Порошенко вибачився за те, що у 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення АТО на Донбасі.
20 мільйонів гривень застави призначив суд Тамразову.
На Донбасі різко загострилась ситуація: за добу п'ятеро загиблих і семеро поранених.
Джерело: 24 канал
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