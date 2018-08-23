Підсумковий випуск новин за 21:00: Скасування формули "Роттердам+". Вітання від британців

У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 21:00 – голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що комісія планує скасувати формулу "Роттердам+", проте лише з 1 липня 2019 року. Посольство Великої Британії оригінально привітало Україну з Днем Незалежності. Дипломати вирішили станцювати український танок.

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20 мільйонів гривень застави призначив суд Тамразову.

На Донбасі різко загострилась ситуація: за добу п'ятеро загиблих і семеро поранених.