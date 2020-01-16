Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отставка Алены Бабак. Аномальное тепло в Украине
В итоговом выпуске новостей за 16 января состоянию на 21:00 – Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке. Это – первая ротация в правительстве Алексея Гончарука. Последний раз десять градусов тепла в январе украинские синоптики фиксировали почти 50 лет назад. Экологи называют такую погоду аномальной и связывают ее с изменениями климата.
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В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: обсуждали вопросы прекращения огня, разминирование и обмен пленными.
Российская Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Путин уже подписал указ о назначении.
Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса: соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 260 нардепов.
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