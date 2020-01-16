Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отставка Алены Бабак. Аномальное тепло в Украине

В итоговом выпуске новостей за 16 января состоянию на 21:00 – Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке. Это – первая ротация в правительстве Алексея Гончарука. Последний раз десять градусов тепла в январе украинские синоптики фиксировали почти 50 лет назад. Экологи называют такую погоду аномальной и связывают ее с изменениями климата.

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