Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Альони Бабак. Аномальне тепло в Україні
У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку. Це – перша ротація в уряді Олексія Гончарука. Востаннє десять градусів тепла в січні українські синоптики фіксували майже 50 років тому. Екологи називають таку погоду аномальною і пов'язують її зі змінами клімату.
Також у випуску:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов до армії у 2020 році: на службу братимуть хлопців з 18 років.
У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи: обговорювали питання припинення вогню, розмінування та обмін полоненими.
Російська Держдума підтримала кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, Путін вже підписав указ про призначення.
Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу: відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали 260 нардепів.
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