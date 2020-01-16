Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Альони Бабак. Аномальне тепло в Україні

У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку. Це – перша ротація в уряді Олексія Гончарука. Востаннє десять градусів тепла в січні українські синоптики фіксували майже 50 років тому. Екологи називають таку погоду аномальною і пов'язують її зі змінами клімату.

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