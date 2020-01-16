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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Альони Бабак. Аномальне тепло в Україні

      Випуск новин 407 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку. Це – перша ротація в уряді Олексія Гончарука. Востаннє десять градусів тепла в січні українські синоптики фіксували майже 50 років тому. Екологи називають таку погоду аномальною і пов'язують її зі змінами клімату.

      Також у випуску: 

      Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов до армії у 2020 році: на службу братимуть хлопців з 18 років.

      У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи: обговорювали питання припинення вогню, розмінування та обмін полоненими.

      Російська Держдума підтримала кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, Путін вже підписав указ про призначення.

      Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу: відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали 260 нардепів.

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      Теги: Погода Новини України Випуск новин Кабінет Міністрів України Альона Бабак
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