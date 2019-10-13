Итоговый выпуск новостей за 21:00: Победа Усика. Известная астронавтка в Украине

В итоговом выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 21:00 – украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна. Это был дебютный поединок украинца в супертяжелом весе. Известная американская астронавтка украинского происхождения посетила Львов.

Также в выпуске:

В Евросоюзе хотят услышать от Украины оценку ситуации на Донбассе. 14 октября в Люксембург прибудут министры ЕС.

В Москве задержали главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом в твиттере написал первый Генпрокурор Украины Виктор Шишкин.

Переговоры с Международным валютным фондом временно остановлены из-за дела "Приватбанка". Об этом рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

На фронте стреляют. С начала суток боевики семь раз нарушили режим тишины. Горячее всего было возле Новолуганского.