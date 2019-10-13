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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Победа Усика. Известная астронавтка в Украине

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 21:00 – украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна. Это был дебютный поединок украинца в супертяжелом весе. Известная американская астронавтка украинского происхождения посетила Львов.

      Также в выпуске:

      В Евросоюзе хотят услышать от Украины оценку ситуации на Донбассе. 14 октября в Люксембург прибудут министры ЕС.

      В Москве задержали главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом в твиттере написал первый Генпрокурор Украины Виктор Шишкин.

      Переговоры с Международным валютным фондом временно остановлены из-за дела "Приватбанка". Об этом рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

      На фронте стреляют. С начала суток боевики семь раз нарушили режим тишины. Горячее всего было возле Новолуганского.

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      Теги: Новости Украины Космос Александр Усик Выпуск новостей
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