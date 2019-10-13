Підсумковий випуск новин за 21:00: Перемога Усика. Відома астронавтка в Україні

У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – український боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна. Це був дебютний поєдинок українця у надважкій вазі. Відома американська астронавтка українського походження завітала у Львів.

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