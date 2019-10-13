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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перемога Усика. Відома астронавтка в Україні

      Випуск новин 107 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – український боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна. Це був дебютний поєдинок українця у надважкій вазі. Відома американська астронавтка українського походження завітала у Львів.

      Також у випуску:

      У Євросоюзі хочуть почути від України оцінку ситуації на Донбасі. 14 жовтня до Люксембурга прибудуть міністри ЄС.

      У Москві затримали ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Про це у твіттері написав перший Генпрокурор України Віктор Шишкін.

      Переговори з Міжнародним валютним фондом тимчасово зупинені через справу "Приватбанку". Про це розповіла заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова.

      На фронті стріляють. Від початку доби бойовики сім разів порушили режим тиші. Найгарячіше було поблизу Новолуганського.

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      Теги: Новини України Космос Випуск новин Олександр Усик
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