Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подкуп избирателей в Украине. Пикеты "желтых жилетов"

В итоговом выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 21:00 – в Днепре женщину поймали на подкупе избирателей, полиция открыла уголовное производство. Нарушителю грозит штраф, исправительные работы или два года тюрьмы. На улицах Парижа вновь погромы и столкновения, ведь "желтые жилеты" снова вышли на протесты.

Также в выпуске: В Киеве несколько сотен человек требовали ответа политиков на вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?". Каковы на самом деле экономические достижения действующей власти. От пули снайпера вблизи Авдеевской промзоны погиб тридцатилетний боец с 93-й бригады Игорь Наконечный. Лавина в Гималаях убила семь человек.