Підсумковий випуск новин за 21:00: Підкуп виборців в Україні. Пікети "жовтих жилетів"

У підсумковому випуску новин за 9 лютого станом на 21:00 – у Дніпрі жінку зловили на підкупі виборців, поліція відкрила кримінальне провадження. Порушниці загрожує штраф, виправні роботи або два роки в'язниці. На вулицях Парижа знову погроми і сутички, адже "жовті жилети" знову вийшли на протести.

Також у випуску: У Києві кілька сотень людей вимагали відповіді політиків на запитання "Хто замовив Катю Гандзюк?". Якими є насправді економічні досягнення чинної влади. Від кулі снайпера поблизу Авдіївської промзони загинув тридцятирічний боєць з 93-ї бригади Ігор Наконечний. Лавина у Гімалаях вбила семеро людей.