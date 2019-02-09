Підсумковий випуск новин за 21:00: Підкуп виборців в Україні. Пікети "жовтих жилетів"
У підсумковому випуску новин за 9 лютого станом на 21:00 – у Дніпрі жінку зловили на підкупі виборців, поліція відкрила кримінальне провадження. Порушниці загрожує штраф, виправні роботи або два роки в'язниці. На вулицях Парижа знову погроми і сутички, адже "жовті жилети" знову вийшли на протести.
Також у випуску:
У Києві кілька сотень людей вимагали відповіді політиків на запитання "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Якими є насправді економічні досягнення чинної влади.
Від кулі снайпера поблизу Авдіївської промзони загинув тридцятирічний боєць з 93-ї бригади Ігор Наконечний.
Лавина у Гімалаях вбила семеро людей.
Джерело: 24 канал
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