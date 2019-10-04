Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подозрение Пашинскому. Газовые переговоры

В итоговом выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 21:00 – экс-нардепу Сергею Пашинскому объявили подозрения из-за дела 3-летней давности. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. В Брюсселе озвучили дату нового раунда газовых переговоров. Они состоятся 28 октября.

Также в выпуске: Конгрессмены обнародовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. В Генпрокуратуре обещают, что проведут ревизию и других уголовных производств, которые закрывало предыдущее руководство. Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР.

Источник: 24 канал