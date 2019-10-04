Підсумковий випуск новин за 21:00: Підозра Пашинському. Газові переговори
У підсумковому випускуновин за 4 жовтня станом на 21:00 – екснардепу Сергієві Пашинському оголосили підозр через справу 3-річної давнини. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. У Брюсселі озвучили дату нового раунду газових переговорів. Вони відбудуться 28 жовтня.
Також у випуску:
Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.
У Генпрокуратурі обіцяють, що проведуть ревізію і інших кримінальних проваджень, які закривало попереднє керівництво.
Рада дала право на прослушку НАБУ і ДБР.
Джерело: 24 канал
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