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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Підозра Пашинському. Газові переговори

      Випуск новин 5

      У підсумковому випускуновин за 4 жовтня станом на 21:00 – екснардепу Сергієві Пашинському оголосили підозр через справу 3-річної давнини. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. У Брюсселі озвучили дату нового раунду газових переговорів. Вони відбудуться 28 жовтня.

      Також у випуску:

      Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

      У Генпрокуратурі обіцяють, що проведуть ревізію і інших кримінальних проваджень, які закривало попереднє керівництво.

      Рада дала право на прослушку НАБУ і ДБР.

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      Теги: Випуск новин Новини України Сергій Пашинський
      Джерело: 24 канал
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