Итоговый выпуск новостей за 21:00: Погоня в Ровно. Триумф паралимпийцев
Выпуск новостей 22:06, 10 марта 377 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 21:00 – пять полицейских патрулей пытались задержать водителя-беглеца. Паралимпийская сборная триумфально начала выступление в Пхенчхане.
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Источник: 24 Канал
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