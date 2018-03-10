Підсумковий випуск новин за 21:00: Погоня в Рівному. Тріумф паралімпійців
Випуск новин 22:04, 10 березня 1440 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 10 березня станом на 21:00 – п'ять поліцейських патрулів намагались затримати водія-утікача. Паралімпійська збірна тріумфально розпочала виступ у Пхьончхані.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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