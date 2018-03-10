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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Підсумковий випуск новин за 21:00: Погоня в Рівному. Тріумф паралімпійців

Випуск новин 22:04, 10 березня 1440 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 березня станом на 21:00 – п'ять поліцейських патрулів намагались затримати водія-утікача. Паралімпійська збірна тріумфально розпочала виступ у Пхьончхані.

Також у випуску:

У 2018 році на українську науку витратять 3,7 мільярдів гривень.

Як харківська гонщиця Олена Кошеленко досягла успіху у спортивній кар'єрі гонщиці.

У Словаччині відбувся багатотисячний мітинг через вбивство журналіста Яна Куцяка.

НАТО офіційно визнало прагнення України приєднатись до Альянсу.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Випуск новин Паралімпійські ігри НАТО Рівне
Джерело: 24 Канал
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