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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Постепенный выход США из карантина. Поддержка врачей

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 21:00 – третья часть всех инфицированных в мире – в Соединенных Штатах Америки. При этом Дональд Трамп уже озвучил план выхода страны из карантина. Аплодисменты, детские рисунки и даже концерт на скрипке. В Украине и в мире люди выражают поддержку медикам, которые ежедневно борются с коронавирусом.

      Также в выпуске:

      Из-за карантина украинцы вынуждены экономить на всем, в том числе, и оплате жилищно-коммунальных услуг.

      Уже более 600 тысяч человек в мире преодолели смертоносный COVID-19.

      На выходных коронавирус несколько сбавил обороты в Украине. За прошедшие сутки зарегистрировано 343 новых случая заражения.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей
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