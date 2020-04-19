Итоговый выпуск новостей за 21:00: Постепенный выход США из карантина. Поддержка врачей

В итоговом выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 21:00 – третья часть всех инфицированных в мире – в Соединенных Штатах Америки. При этом Дональд Трамп уже озвучил план выхода страны из карантина. Аплодисменты, детские рисунки и даже концерт на скрипке. В Украине и в мире люди выражают поддержку медикам, которые ежедневно борются с коронавирусом.

Также в выпуске: Из-за карантина украинцы вынуждены экономить на всем, в том числе, и оплате жилищно-коммунальных услуг. Уже более 600 тысяч человек в мире преодолели смертоносный COVID-19. На выходных коронавирус несколько сбавил обороты в Украине. За прошедшие сутки зарегистрировано 343 новых случая заражения.