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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Поступовий вихід США з карантину. Підтримка лікарів

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 19 квітня станом на 21:00 – третя частина усіх інфікованих у світі в Сполучених Штатах Америки. При цьому Дональд Трамп вже озвучив план виходу країни з карантину. Оплески, дитячі малюнки та навіть концерт на скрипці. В Україні і в світі люди висловлюють підтримку медикам, які щодня борються з коронавірусом.

      Також у випуску:

      Через карантин українці змушені економити на усьому, зокрема, на оплаті житлово-комунальних послуг.

      Вже понад 600 тисяч людей у світі подолали смертоносний COVID-19.

      На вихідних коронавірус дещо збавив оберти в Україні. За минулу добу зареєстровано 343 нові випадки зараження.

      Теги: Новини України Випуск новин
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