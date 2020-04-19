Підсумковий випуск новин за 21:00: Поступовий вихід США з карантину. Підтримка лікарів
У підсумковому випуску новин за 19 квітня станом на 21:00 – третя частина усіх інфікованих у світі в Сполучених Штатах Америки. При цьому Дональд Трамп вже озвучив план виходу країни з карантину. Оплески, дитячі малюнки та навіть концерт на скрипці. В Україні і в світі люди висловлюють підтримку медикам, які щодня борються з коронавірусом.
Також у випуску:
Через карантин українці змушені економити на усьому, зокрема, на оплаті житлово-комунальних послуг.
Вже понад 600 тисяч людей у світі подолали смертоносний COVID-19.
На вихідних коронавірус дещо збавив оберти в Україні. За минулу добу зареєстровано 343 нові випадки зараження.
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