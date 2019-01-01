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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на Донбассе. Годовщина убийства Ноздровской

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 января по состоянию на 21:00 – в первый день нового года, 1 января, пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 боец Операции объединенных сил. В прошлом году 1 января всю страну потрясло убийство Ирины Ноздровской, тело правозащитницы нашли вблизи села Демидов под Киевом, в водоеме.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты Украины.

      В Украине памятью почтили Степана Бандеру в 110-годовщину его рождения.

      В Харькове в тяжелом состоянии в больницу госпитализировали мужчину, которому фейерверком оторвало часть руки.

      Теги: Новости Украины Ирина Ноздровская Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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