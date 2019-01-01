Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на Донбассе. Годовщина убийства Ноздровской

В итоговом выпуске новостей за 1 января по состоянию на 21:00 – в первый день нового года, 1 января, пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 боец Операции объединенных сил. В прошлом году 1 января всю страну потрясло убийство Ирины Ноздровской, тело правозащитницы нашли вблизи села Демидов под Киевом, в водоеме.

Также в выпуске: Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты Украины. В Украине памятью почтили Степана Бандеру в 110-годовщину его рождения. В Харькове в тяжелом состоянии в больницу госпитализировали мужчину, которому фейерверком оторвало часть руки.