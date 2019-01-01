Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на Донбасі. Роковини вбивства Ноздровської

У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – у перший день нового року, 1 січня, проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних Сил. Торік 1 січня всю країну приголомшило вбивство Ірини Ноздровської, тіло правозахисниці знайшли поблизу села Демидів, що під Києвом, у водоймі.

Також у випуску: Володимир Зеленський заявив, що йде в Президенти України. В Україні пам'яттю вшанували Степана Бандеру у 110-річницю з його дня народження. У Харкові у важкому стані до лікарні госпіталізували чоловіка, якому феєрверком відірвало частину руки.