22:08
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на Донбасі. Роковини вбивства Ноздровської

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – у перший день нового року, 1 січня, проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних Сил. Торік 1 січня всю країну приголомшило вбивство Ірини Ноздровської, тіло правозахисниці знайшли поблизу села Демидів, що під Києвом, у водоймі.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський заявив, що йде в Президенти України.

      В Україні пам'яттю вшанували Степана Бандеру у 110-річницю з його дня народження.

      У Харкові у важкому стані до лікарні госпіталізували чоловіка, якому феєрверком відірвало частину руки.

      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Ірина Ноздровська
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      сьогодні , 22:05 Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      21
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      сьогодні , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 594
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 2087
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 846
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук