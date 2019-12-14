Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Обмен пленными

В итоговом выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 21:00 – на фронте в результате обстрела погиб украинский военный. Еще один защитник получил ранения. Формула обмена пленными между Украиной и Россией будет понятна после встречи в Минске, которая должна состояться уже в среду. Тогда же должны согласовать конкретную дату прекращения огня и обмена военнопленными.

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