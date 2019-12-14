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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Обмін полоненими

      Випуск новин 162 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 грудня станом на 21:00 – на фронті в результаті обстрілу загинув український військовий. Ще один захисник отримав поранення. Формула обміну полоненими між Україною і Росією буде зрозуміла після зустрічі в Мінську, яка має відбутися вже в середу. Тоді ж мають узгодити конкретну дату припинення вогню та обміну військовополоненими.

      Також у випуску:

      Православну церкву Київського патріархату та Автокефальну православну церкву остаточно ліквідовано. Вони припиняють існувати юридично.

      Бойовики РФ не пускають місію ОБСЄ на окуповані території. Про це повідомили в штабі ООС, посилаючись на звіт міжнародних спостерігачів.

      Національна валюта продовжує укріплюватись на ринку. За тиждень "зелений" впав в ціні до 23,5 гривень за долар.

      У Львові вже відкрили фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів.

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      14 грудня
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      Теги: Війна на Донбасі Обмін полоненими Випуск новин
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      Новини за 14 грудня
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