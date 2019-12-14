Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Обмін полоненими

У підсумковому випуску новин за 14 грудня станом на 21:00 – на фронті в результаті обстрілу загинув український військовий. Ще один захисник отримав поранення. Формула обміну полоненими між Україною і Росією буде зрозуміла після зустрічі в Мінську, яка має відбутися вже в середу. Тоді ж мають узгодити конкретну дату припинення вогню та обміну військовополоненими.

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