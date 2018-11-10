Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Псевдовиборы на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 21: 00-на Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. 11 ноября пророссийские боевики проведут псевдовиборы.

Также в выпуске: От 10 ноября россиянам, которые незаконно пересекут украинскую границу, грозит заключение от 3 до 5 лет. Турция имеет доказательства убийства журналиста Джамаля Хашогги из Саудовской Аравии, которые уже успела прислать зарубежным партнерам. На Ровенщине на трассе Киев-Чоп микроавтобус столкнулся с бензовозом, три человека погибли.