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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Псевдовиборы на Донбассе

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 21: 00-на Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. 11 ноября пророссийские боевики проведут псевдовиборы.

      Также в выпуске:

      От 10 ноября россиянам, которые незаконно пересекут украинскую границу, грозит заключение от 3 до 5 лет.

      Турция имеет доказательства убийства журналиста Джамаля Хашогги из Саудовской Аравии, которые уже успела прислать зарубежным партнерам.

      На Ровенщине на трассе Киев-Чоп микроавтобус столкнулся с бензовозом, три человека погибли.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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