Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Псевдовиборы на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 21: 00-на Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. 11 ноября пророссийские боевики проведут псевдовиборы.
Также в выпуске:
От 10 ноября россиянам, которые незаконно пересекут украинскую границу, грозит заключение от 3 до 5 лет.
Турция имеет доказательства убийства журналиста Джамаля Хашогги из Саудовской Аравии, которые уже успела прислать зарубежным партнерам.
На Ровенщине на трассе Киев-Чоп микроавтобус столкнулся с бензовозом, три человека погибли.
Источник: 24 канал
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