Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Псевдовибори на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 10 листопада станом на 21:00 – на Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь. 11 листопада проросійські бойовики проведуть псевдовибори.

Також у випуску: Від 10 листопада росіянам, які незаконно перетнуть український кордон, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років. Туреччина має докази щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі з Саудівської Аравії, які вже встигла надіслати закордонним партнерам. На Рівненщині на трасі Київ – Чоп мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинули.