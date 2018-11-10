Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Псевдовибори на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 10 листопада станом на 21:00 – на Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь. 11 листопада проросійські бойовики проведуть псевдовибори.
Також у випуску:
Від 10 листопада росіянам, які незаконно перетнуть український кордон, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.
Туреччина має докази щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі з Саудівської Аравії, які вже встигла надіслати закордонним партнерам.
На Рівненщині на трасі Київ – Чоп мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинули.
Джерело: 24 канал
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