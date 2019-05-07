Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Увольнение командующего Нацгвардии

В итоговом выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики за сутки открывали огонь 13 раз, в результате погиб украинский военный. Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

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