Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Увольнение командующего Нацгвардии
В итоговом выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики за сутки открывали огонь 13 раз, в результате погиб украинский военный. Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
Также в выпуске:
В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната у мужчины в руках, он погиб на месте.
В Киеве состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на котором 38 судей избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.
50-летняя украинка Татьяна Белик, которая получила травмы в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Источник: 24 канал
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