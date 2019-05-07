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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на фронте. Увольнение командующего Нацгвардии

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики за сутки открывали огонь 13 раз, в результате погиб украинский военный. Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

      Также в выпуске:

      В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната у мужчины в руках, он погиб на месте.

      В Киеве состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на котором 38 судей избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

      50-летняя украинка Татьяна Белик, которая получила травмы в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

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      Теги: Война на Донбассе Нацгвардія Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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