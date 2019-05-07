Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Звільнення командувача Нацгвардії
У підсумковому випуску новин за 7 травня станом на 21:00 – проросійські бойовики за добу відкривали вогонь 13 разів, в результаті загинув український військовий. Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.
Також у випуску:
У Марганці, що на Дніпропетровщині, граната розірвалася у чоловіка в руках, він загинув на місці.
У Києві відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких 38 суддів обрали головою органу 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.
50-річна українка Тетяна Бєлік, що зазнала травм унаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво, й досі перебуває у важкому стані.
Джерело: 24 канал
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