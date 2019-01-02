Итоговый выпуск новостей за 21:00: Повышение пенсий. Взрыв гаранаты в Тернополе

В итоговом выпуске новостей за 2 января по состоянию на 21:00 – Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения. Во время ее начисления будут принимать во внимание рост средней зарплаты и уровень инфляции. В тернопольской квартире разорвалась граната, один человек погиб, двое – в больнице.

Также в выпуске: Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке. Государство будет частично возмещать услуги так называемой "муниципальной" няни.