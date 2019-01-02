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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Повышение пенсий. Взрыв гаранаты в Тернополе

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 января по состоянию на 21:00 – Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения. Во время ее начисления будут принимать во внимание рост средней зарплаты и уровень инфляции. В тернопольской квартире разорвалась граната, один человек погиб, двое – в больнице.

      Также в выпуске:

      Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке.

      Государство будет частично возмещать услуги так называемой "муниципальной" няни.

      Теги: Тернополь Выпуск новостей Пенсіонери Оружие
      Источник: 24 канал
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