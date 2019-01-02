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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Підвищення пенсій. Вибух гаранати у Тернополі

      Випуск новин 118 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Під час її нарахування братимуть до уваги зростання середньої зарплати та рівень інфляції. В тернопільській квартирі розірвалася гранат, один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.

      Також у випуску: 

      У Львові помер потерпілий від вибуху на ярмарку.

      Держава частково відшкодовуватиме послуги за так звану "муніципальну" няню.

      Теги: Тернопіль Зброя Випуск новин Пенсіонери
      Джерело: 24 канал
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