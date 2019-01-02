Підсумковий випуск новин за 21:00: Підвищення пенсій. Вибух гаранати у Тернополі

У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Під час її нарахування братимуть до уваги зростання середньої зарплати та рівень інфляції. В тернопільській квартирі розірвалася гранат, один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.

Також у випуску: У Львові помер потерпілий від вибуху на ярмарку. Держава частково відшкодовуватиме послуги за так звану "муніципальну" няню.