Підсумковий випуск новин за 21:00: Підвищення пенсій. Вибух гаранати у Тернополі
У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Під час її нарахування братимуть до уваги зростання середньої зарплати та рівень інфляції. В тернопільській квартирі розірвалася гранат, один чоловік загинув, двоє – опинились у лікарні.
Також у випуску:
У Львові помер потерпілий від вибуху на ярмарку.
Держава частково відшкодовуватиме послуги за так звану "муніципальну" няню.
Джерело: 24 канал
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