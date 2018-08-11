Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожары в Греции. Скандал с фильмом "Стус"
В итоговом выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 21:00 – количество жертв масштабных пожаров в Греции выросло до 94 человек, 11 человек умерли в больнице. Из сценария киноленты про узника российских тюрем Василия Стуса удалили все упоминания о Викторе Медведчуке.
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Источник: 24 канал
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