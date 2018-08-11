Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежі у Греції. Скандал із фільмом "Стус"

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – кількість жертв масштабних пожеж у Греції зросла до 94 осіб, 11 людей померло у лікарні. Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука.

Також у випуску: Що відомо про одіозного політика Геннадій Кернес? В Києві почали святкувати Медовий спас. Водія "КамАЗа", який в'їхав у маршрутку на Запоріжжі, арештували на 2 місяці.