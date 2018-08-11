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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежі у Греції. Скандал із фільмом "Стус"

Випуск новин 54 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – кількість жертв масштабних пожеж у Греції зросла до 94 осіб, 11 людей померло у лікарні. Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука.

Також у випуску:

Що відомо про одіозного політика Геннадій Кернес?

В Києві почали святкувати Медовий спас.

Водія "КамАЗа", який в'їхав у маршрутку на Запоріжжі, арештували на 2 місяці.

Теги: Кіно Випуск новин Пожежа
Джерело: 24 канал
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