Итоговый выпуск новостей за 21:00: Празднование Дня Независимости. Возвращение России в G7
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 21:00 – День Независимости сегодня праздновала Украина. Нашему государству исполнилось 28 лет. В Киеве прошли сразу два марша – один официальный – Шествие достоинства, другой – нет – Марш защитников. Во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Лидеры в очередной раз встретятся без России, но возможно и в последний раз.
Также в выпуске:
По случаю Дня Независимости мировые лидеры шлют поздравления украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02
Комментарии