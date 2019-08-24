Итоговый выпуск новостей за 21:00: Празднование Дня Независимости. Возвращение России в G7

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 21:00 – День Независимости сегодня праздновала Украина. Нашему государству исполнилось 28 лет. В Киеве прошли сразу два марша – один официальный – Шествие достоинства, другой – нет – Марш защитников. Во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Лидеры в очередной раз встретятся без России, но возможно и в последний раз.

Также в выпуске: По случаю Дня Независимости мировые лидеры шлют поздравления украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: 24 канал