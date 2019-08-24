Підсумковий випуск новин за 21:00: Святкування Дня Незалежності. Повернення Росії до G7
У підсумковому випуску новин за 24 серпня станом на 21:00 – День Незалежності сьогодні святкувала Україна. Нашій державі виповнилося 28 років. у Києві пройшли одразу два марші – один офіційний – Хода гідності, інший – ні – Марш захисників. У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Лідери вкотре зустрінуться зустрінуться без Росії, але може і востаннє.
Також у випуску:
З нагоди Дня Незалежності світові лідери надсилають привітання українцям та президенту Володимиру Зеленському.
Джерело: 24 канал
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