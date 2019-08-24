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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Святкування Дня Незалежності. Повернення Росії до G7

      Випуск новин 103 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 серпня станом на 21:00 – День Незалежності сьогодні святкувала Україна. Нашій державі виповнилося 28 років. у Києві пройшли одразу два марші – один офіційний – Хода гідності, інший – ні – Марш захисників. У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Лідери вкотре зустрінуться зустрінуться без Росії, але може і востаннє.

      Також у випуску:

      З нагоди Дня Незалежності світові лідери надсилають привітання українцям та президенту Володимиру Зеленському.

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      Теги: День Незалежності Новини Росії Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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