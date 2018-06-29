Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пресс-конференция Денисовой. Саммит ЕС

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пресс-конференция Денисовой. Саммит ЕСВыпуск новостей 42 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 21:00 – Украина готова обменять 23-х осужденных в Украине россиян на столько же наших политзаключенных в России, украинская омбудсвумен Людмила Денисова дала пресс-конференцию в России. Страны ЕС усилят безопасность внешних границ и будут работать над развитием Африки.
Также в выпуске:
Боевики обстреляли поселок Пивденное.
NASA будет использовать новую ракету вместо Falkon 9.
У кого из депутатов наибольшее количество квартир.
Источник: 24 канал
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