Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пресс-конференция Денисовой. Саммит ЕС

В итоговом выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 21:00 – Украина готова обменять 23-х осужденных в Украине россиян на столько же наших политзаключенных в России, украинская омбудсвумен Людмила Денисова дала пресс-конференцию в России. Страны ЕС усилят безопасность внешних границ и будут работать над развитием Африки.

Также в выпуске: Боевики обстреляли поселок Пивденное. NASA будет использовать новую ракету вместо Falkon 9. У кого из депутатов наибольшее количество квартир.