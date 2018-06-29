Підсумковий випуск новин за 21:00: Прес-конференція Денісової. Саміт ЄС

Підсумковий випуск новин за 21:00: Прес-конференція Денісової. Саміт ЄСВипуск новин 91 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 29 червня станом на 21:00 – Україна готова обміняти 23-х засуджених в Україні росіян на стільки ж наших політв'язнів в Росії, українська омбудсвумен Людмила Денісова дала прес-конференцію в Росії. Країни ЄС посилять безпеку зовнішніх кордонів та працюватимуть над розвитком Африки.
Також у випуску:
Бойовики обстріляли селище Південне.
NASA використовуватиме нову ракету замість Falkon 9.
У кого із депутатів найбільша кількість квартир.
Джерело: 24 канал
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