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Підсумковий випуск новин за 21:00: Прес-конференція Денісової. Саміт ЄС

Випуск новин 91 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 29 червня станом на 21:00 – Україна готова обміняти 23-х засуджених в Україні росіян на стільки ж наших політв'язнів в Росії, українська омбудсвумен Людмила Денісова дала прес-конференцію в Росії. Країни ЄС посилять безпеку зовнішніх кордонів та працюватимуть над розвитком Африки.

Також у випуску:

Бойовики обстріляли селище Південне.

NASA використовуватиме нову ракету замість Falkon 9.

У кого із депутатів найбільша кількість квартир.

Теги: Новини України біженці Євросоюз Україна – Росія Українці в полоні РФ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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