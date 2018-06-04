Итоговый выпуск новостей за 21:00: Приговор Сущенко. Ограбление Вышинского
В итоговом выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 21:00 – Роману Сущенко вынесли приговор. Ему присудили 12 лет тюрьмы строгого режима. В квартиру арестованного главного редактора "РИА Новости" Кирилла Вышинского, накануне ворвались неизвестные, которые похитили документы и ценные вещи.
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Источник: 24 канал
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