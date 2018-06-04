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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Підсумковий випуск новин за 21:00: Вирок Сущенку. Пограбування Вишинського

Випуск новин 73 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 4 червня станом на 21:00 – Романові Сущенку винесли вирок. Йому присудили 12 років ув'язнення суворого режиму. До квартири арештованого головного редактора "РИА Новости" Кирила Вишинського, напередодні увірвалися невідомі, які викрали документи й цінні речі.

Також у випуску:

В Одесі 60 людей перекрили Тираспольське шосе.

У Дніпрі водій автівки влетів у зупинку.

Іноземці з 73 країн навчатимуть українських дітей англійської мови.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Випуск новин Пограбування Кирило Вишинський Поліція Кримінальні новини Роман Сущенко
Джерело: 24 канал
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