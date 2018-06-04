Підсумковий випуск новин за 21:00: Вирок Сущенку. Пограбування Вишинського
У підсумковому випуску новин за 4 червня станом на 21:00 – Романові Сущенку винесли вирок. Йому присудили 12 років ув'язнення суворого режиму. До квартири арештованого головного редактора "РИА Новости" Кирила Вишинського, напередодні увірвалися невідомі, які викрали документи й цінні речі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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