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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проблемное возвращение домой. Список заключенных на обмен

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 21:00 – часть украинских туристов, которые на несколько дней застряли в Тунисе, вернулись домой. Всего для них организовали пять рейсов из Монастира до аэропортов Львова и Киева. Ирина Геращенко впервые обнародовала перечень фамилий узников Кремля, которых готова обменять Украина. Всего в списке 23 россиянина.

Также в выпуске:

Дождь, холод, подтопленные здания и оборванные кабели – так для украинцев начался июль-2018.

2 июля в Украине стартует вступительная кампания.

Теперь некоторые медицинские учреждения начнут получать финансирование на пациентов.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ авиация Выпуск новостей Туніс Ирина Геращенко
Источник: 24 канал
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