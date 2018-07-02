Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проблемное возвращение домой. Список заключенных на обмен

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проблемное возвращение домой. Список заключенных на обменВыпуск новостей 43 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 21:00 – часть украинских туристов, которые на несколько дней застряли в Тунисе, вернулись домой. Всего для них организовали пять рейсов из Монастира до аэропортов Львова и Киева. Ирина Геращенко впервые обнародовала перечень фамилий узников Кремля, которых готова обменять Украина. Всего в списке 23 россиянина.
Также в выпуске:
Дождь, холод, подтопленные здания и оборванные кабели – так для украинцев начался июль-2018.
2 июля в Украине стартует вступительная кампания.
Теперь некоторые медицинские учреждения начнут получать финансирование на пациентов.
Источник: 24 канал
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