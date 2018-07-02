Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проблемное возвращение домой. Список заключенных на обмен

В итоговом выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 21:00 – часть украинских туристов, которые на несколько дней застряли в Тунисе, вернулись домой. Всего для них организовали пять рейсов из Монастира до аэропортов Львова и Киева. Ирина Геращенко впервые обнародовала перечень фамилий узников Кремля, которых готова обменять Украина. Всего в списке 23 россиянина.

Также в выпуске: Дождь, холод, подтопленные здания и оборванные кабели – так для украинцев начался июль-2018. 2 июля в Украине стартует вступительная кампания. Теперь некоторые медицинские учреждения начнут получать финансирование на пациентов.