Підсумковий випуск новин за 21:00: Проблемне повернення додому. Список в'язнів на обмін

У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 21:00 – частина українських туристів, які на кілька днів застрягли у Тунісі, повернулися додому. Всього для них організували п'ять рейсів з Монастіру до аеропортів Львова та Києва. Ірина Геращенко вперше оприлюднила перелік прізвищ в'язнів Кремля, яких готова обміняти Україна. Всього в списку 23 росіяни.

Також у випуску: Дощ, холод, підтоплені будівлі та обірвані кабелі – так для українців почався липень-2018. Від 2 липня в Україні стартує вступна кампанія. Відтепер деякі медичні заклади почнуть отримувати фінансування на пацієнтів.