Підсумковий випуск новин за 21:00: Проблемне повернення додому. Список в'язнів на обмін

Підсумковий випуск новин за 21:00: Проблемне повернення додому. Список в'язнів на обмінВипуск новин 69 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 21:00 – частина українських туристів, які на кілька днів застрягли у Тунісі, повернулися додому. Всього для них організували п'ять рейсів з Монастіру до аеропортів Львова та Києва. Ірина Геращенко вперше оприлюднила перелік прізвищ в'язнів Кремля, яких готова обміняти Україна. Всього в списку 23 росіяни.
Також у випуску:
Дощ, холод, підтоплені будівлі та обірвані кабелі – так для українців почався липень-2018.
Від 2 липня в Україні стартує вступна кампанія.
Відтепер деякі медичні заклади почнуть отримувати фінансування на пацієнтів.
Джерело: 24 канал
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