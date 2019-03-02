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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проход через Керченский пролив. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 21:00 – Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. На востоке Украины из-за интенсивных обстрелов из минометов и артиллерии ранен один военный.

      Также в выпуске:

      Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап тоже снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

      На Николаевщине столкнулись два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, трое человек погибли.

      Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины.

      В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика, для этого даже разработали специальный законопроект.

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      Теги: Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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