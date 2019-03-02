Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проход через Керченский пролив. Обстрелы на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 21:00 – Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. На востоке Украины из-за интенсивных обстрелов из минометов и артиллерии ранен один военный.

Также в выпуске: Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап тоже снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. На Николаевщине столкнулись два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, трое человек погибли. Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины. В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика, для этого даже разработали специальный законопроект.