Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проход через Керченский пролив. Обстрелы на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 21:00 – Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. На востоке Украины из-за интенсивных обстрелов из минометов и артиллерии ранен один военный.
Также в выпуске:
Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап тоже снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
На Николаевщине столкнулись два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, трое человек погибли.
Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины.
В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика, для этого даже разработали специальный законопроект.
Источник: 24 канал
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