Підсумковий випуск новин за 21:00: Прохід через Керченську протоку. Обстріли на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 21:00 – Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. На Сході України через інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії поранений один військовий.
Також у випуску:
Кандидат на посаду президента від партії "Сила людей" Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.
На Миколаївщині зіштовхнулися дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло.
Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України.
В Україні активісти намагаються обмежити використання пластику, для цього навіть розробили спеціальний законопроект.
Джерело: 24 канал
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