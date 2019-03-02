Підсумковий випуск новин за 21:00: Прохід через Керченську протоку. Обстріли на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 21:00 – Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. На Сході України через інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії поранений один військовий.

Також у випуску: Кандидат на посаду президента від партії "Сила людей" Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. На Миколаївщині зіштовхнулися дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло. Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України. В Україні активісти намагаються обмежити використання пластику, для цього навіть розробили спеціальний законопроект.