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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Прохід через Керченську протоку. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 21:00 – Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. На Сході України через інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії поранений один військовий.

      Також у випуску:

      Кандидат на посаду президента від партії "Сила людей" Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

      На Миколаївщині зіштовхнулися дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло.

      Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України.

      В Україні активісти намагаються обмежити використання пластику, для цього навіть розробили спеціальний законопроект.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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