Итоговый выпуск новостей за 21:00: Противостояние США и Ирана. Аудит ГБР

В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – после убийства генерала Сулеймани цены на нефть в мире выросли на 3%. Так рынок отреагировал на возможные перебои в поставках топлива. Кроме того, выросло в цене и золото. К чему приведет противостояние США и Ирана и убийство в Багдаде – смотрите в видео. Государственное бюро расследований инициирует полную ревизию своей деятельности.

Также в выпуске: В Запорожской области во время пожара погибли двое детей. В Раду подали законопроект об открытии рынка земли. Российские наемники дважды обстреливали украинских защитников.