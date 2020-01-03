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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Противостояние США и Ирана. Аудит ГБР

      Выпуск новостей 108 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – после убийства генерала Сулеймани цены на нефть в мире выросли на 3%. Так рынок отреагировал на возможные перебои в поставках топлива. Кроме того, выросло в цене и золото. К чему приведет противостояние США и Ирана и убийство в Багдаде – смотрите в видео. Государственное бюро расследований инициирует полную ревизию своей деятельности.

      Также в выпуске:

      В Запорожской области во время пожара погибли двое детей.

      В Раду подали законопроект об открытии рынка земли.

      Российские наемники дважды обстреливали украинских защитников.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости США Иран Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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