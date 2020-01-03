Итоговый выпуск новостей за 21:00: Противостояние США и Ирана. Аудит ГБР
В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – после убийства генерала Сулеймани цены на нефть в мире выросли на 3%. Так рынок отреагировал на возможные перебои в поставках топлива. Кроме того, выросло в цене и золото. К чему приведет противостояние США и Ирана и убийство в Багдаде – смотрите в видео. Государственное бюро расследований инициирует полную ревизию своей деятельности.
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