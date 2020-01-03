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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Протистояння США та Ірану. Аудит ДБР

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – після вбивства генерала Сулеймані ціни на нафту у світі зросли на 3%. Так ринок відреагував на можливі перебоїв з поставками палива. Крім того, зросло в ціні і золото. До чого ще призведе протистояння США та Ірану і вбивство в Багдаді – дивіться у відео. Державне бюро розслідувань ініціює повну ревізію своєї діяльності.

      Також у випуску:

      У Запорізькій області під час пожежі загинули двоє дітей.

      До Ради подали законопроєкт щодо відкриття ринку землі.

      Російські найманці двічі обстрілювали українських захисників.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Випуск новин Новини США Державне бюро розслідувань Новини України
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