Підсумковий випуск новин за 21:00: Протистояння США та Ірану. Аудит ДБР

У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – після вбивства генерала Сулеймані ціни на нафту у світі зросли на 3%. Так ринок відреагував на можливі перебоїв з поставками палива. Крім того, зросло в ціні і золото. До чого ще призведе протистояння США та Ірану і вбивство в Багдаді – дивіться у відео. Державне бюро розслідувань ініціює повну ревізію своєї діяльності.

Також у випуску: У Запорізькій області під час пожежі загинули двоє дітей. До Ради подали законопроєкт щодо відкриття ринку землі. Російські найманці двічі обстрілювали українських захисників.