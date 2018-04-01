Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проверка дипломатов США. Нулевая декларация
В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 21:00 – ко дню смеха дипломатов США в Киеве заставили на ощупь различить предметы украинской культуры, а надо было узнать сало, булаву, холодец или куклу-мотанку. С 10 апреля НАПК обещает проверять, законно ли заработали состояние украинские власти.
Также в выпуске:
Российские дипломаты покинули США.
Приключения "Кокаинового самолета" ИЛ-96.
Новые цены и выплаты для украинцев.
Источник: 24 Канал
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