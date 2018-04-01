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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Перевірка дипломатів США. Нульова декларація

Випуск новин 138 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 1 квітня станом на 21:00 – до дня сміху дипломатів США у Києві змусили на дотик розрізняти предмети української культури, а треба було впізнати сало, булаву, холодець чи ляльку-мотанку. З 10 квітня НАЗК обіцяє перевіряти, чи законно заробили статки українські можновладці.

Також у випуску:

Російські дипломати покинули США.

Пригоди "Кокаїнового літака" ІЛ-96.

Нові ціни і виплати для українців.

Теги: е-декларування Випуск новин Новини США
Джерело: 24 Канал
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