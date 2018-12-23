Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проверка Рождественских ярмарок. Страшная непогода в Индонези

В итоговом выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 21:00 – в городах Украины начались проверки Рождественских ярмарок. Журналисты 24 канала также устроили собственную ревизию и проверили праздничные рынки в Киеве, Харькове и Тернополе. Индонезию накрыло цунами, больше разрушений – на северном побережье острова Ява. Большая вода смела более полутысячи домов, повреждены линии электропередач.

Также в выпуске: В 12 областях Украины проходят выборы в объединенных территориальных общинах. Пентагон возглавит первый заместитель министра обороны США Патрик Шанаха. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк должны выделить Украине 176 миллионов евро на безопасность дорожного движения.