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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Проверка Рождественских ярмарок. Страшная непогода в Индонези

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 21:00 – в городах Украины начались проверки Рождественских ярмарок. Журналисты 24 канала также устроили собственную ревизию и проверили праздничные рынки в Киеве, Харькове и Тернополе. Индонезию накрыло цунами, больше разрушений – на северном побережье острова Ява. Большая вода смела более полутысячи домов, повреждены линии электропередач.

      Также в выпуске:

      В 12 областях Украины проходят выборы в объединенных территориальных общинах.

      Пентагон возглавит первый заместитель министра обороны США Патрик Шанаха.

      ЕБРР и Европейский инвестиционный банк должны выделить Украине 176 миллионов евро на безопасность дорожного движения.

      Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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