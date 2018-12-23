Підсумковий випуск новин за 21:00: Перевірка Різдвяних ярмарків. Страшна негода в Індонезії
У підсумковому випуску новин за 23 грудня станом на 21:00 – в містах України розпочались перевірки Різдвяних ярмарків. Журналісти 24 каналу також влаштували власну ревізію та перевірили святкові ринки у Києві, Харкові і Тернополі. Індонезію накрило цунамі, найбільше руйнувань – на північному узбережжі острова Ява. Велика вода змела понад півтисячі будинків, пошкоджені лінії електропередач.
Також у випуску:
В 12 областях України стартували вибори в об'єднаних територіальних громадах.
Пентагон очолить перший заступник міністра оборони США Патрік Шанаха.
ЄБРР та Європейський інвестиційний банк мають виділити Україні 176 мільйонів євро на безпеку дорожнього руху.
Джерело: 24 канал
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