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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перевірка Різдвяних ярмарків. Страшна негода в Індонезії

      Випуск новин 21

      У підсумковому випуску новин за 23 грудня станом на 21:00 – в містах України розпочались перевірки Різдвяних ярмарків. Журналісти 24 каналу також влаштували власну ревізію та перевірили святкові ринки у Києві, Харкові і Тернополі. Індонезію накрило цунамі, найбільше руйнувань – на північному узбережжі острова Ява. Велика вода змела понад півтисячі будинків, пошкоджені лінії електропередач.

      Також у випуску:

      В 12 областях України стартували вибори в об'єднаних територіальних громадах.

      Пентагон очолить перший заступник міністра оборони США Патрік Шанаха.

      ЄБРР та Європейський інвестиційний банк мають виділити Україні 176 мільйонів євро на безпеку дорожнього руху.

      Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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