Итоговый выпуск новостей за 21:00: Развал "Народного фронта". Бой под Катериновкой

В итоговом выпуске новостей за 26 января по состоянию на 21:00 – партия "Народный Фронт" находится на грани развала, ее лидер Арсений Яценюк долгое время не давал о себе знать, потеряв не только личную поддержку, но и всей партии. За 5 лет их рейтинг упал с 14% до 1%. На Донбассе в бою под Катериновкой один украинский военный погиб, еще четверо ранены.

Также в выпуске: ЕС призвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро как можно скорее провести досрочные выборы. В Бразилии прорвало дамбу: 300 пропавших без вести, девять погибших. В районе популярного курорта Анталия обрушилось несколько торнадо, двое погибших.