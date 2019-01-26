23:24
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, сегодня
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Развал "Народного фронта". Бой под Катериновкой

      Выпуск новостей 90 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 января по состоянию на 21:00 – партия "Народный Фронт" находится на грани развала, ее лидер Арсений Яценюк долгое время не давал о себе знать, потеряв не только личную поддержку, но и всей партии. За 5 лет их рейтинг упал с 14% до 1%. На Донбассе в бою под Катериновкой один украинский военный погиб, еще четверо ранены.

      Также в выпуске:

      ЕС призвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро как можно скорее провести досрочные выборы.

      В Бразилии прорвало дамбу: 300 пропавших без вести, девять погибших.

      В районе популярного курорта Анталия обрушилось несколько торнадо, двое погибших.

       

      Теги: Новости Украины Народный фронт Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      сегодня , 22:35 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      80
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      сегодня , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 214
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      сегодня , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 335
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сегодня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3595
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      сегодня , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      70
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 8 сентября по состоянию на 11:00
       8 сентября 2016 , 12:09
      Выпуск новостей за 12:00: Завершение карьеры Владимира Кличко. Отставка Японского правительства
       3 августа 2017 , 12:45
      Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания
       18 января , 13:25
      Выпуск новостей за 19:00: УПЦ МП под руководством России. Президентские выборы
       17 января , 20:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук