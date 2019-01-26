Итоговый выпуск новостей за 21:00: Развал "Народного фронта". Бой под Катериновкой
В итоговом выпуске новостей за 26 января по состоянию на 21:00 – партия "Народный Фронт" находится на грани развала, ее лидер Арсений Яценюк долгое время не давал о себе знать, потеряв не только личную поддержку, но и всей партии. За 5 лет их рейтинг упал с 14% до 1%. На Донбассе в бою под Катериновкой один украинский военный погиб, еще четверо ранены.
Также в выпуске:
ЕС призвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро как можно скорее провести досрочные выборы.
В Бразилии прорвало дамбу: 300 пропавших без вести, девять погибших.
В районе популярного курорта Анталия обрушилось несколько торнадо, двое погибших.
Источник: 24 канал
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