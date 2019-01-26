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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Підсумковий випуск новина за 21:00: Розвал "Народного фронту". Бій під Катеринівкою

      Випуск новин 133

      У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – партія "Народний Фронт" перебуває на межі розвалу, її лідер Арсеній Яценюк довгий час не давав про себе знати, втративши не тільки особисту підтримку, а й всієї партії. За 5 років їх рейтинг впав з 14 % до 1 %. На Донбасі у бою під Катеринівкою один український військовий загинув, ще четверо поранені.

      Також у випуску:

      ЄС закликав чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро якомога швидше провести дострокові вибори.

      У Бразилії прорвало дамбу: 300 зниклих безвісти, дев'ять загиблих.

      В районі популярного курорту Анталія обрушилися кілька торнадо, двоє загиблих.

       

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Народний фронт Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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