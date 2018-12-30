22:48
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Реалии перемирия на Донбассе. Старт избирательной кампании

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 21:00 – за первые сутки, 29 декабря, так называемого новогоднего перемирия враг 6 раз обстрелял позиции украинских военных, один раз – уже сегодня. 31 декабря в Украине официально стартует избирательная кампания, поэтому скоро станет известно, кто будет претендовать на место президента.

      Также в выпуске:

      В центре Ивано-Франковска убили мужчину, которому было 60 лет.

      Русская редакция телеканала Euronews приравняла смерть Захарченко к смертям Хокинга и Маккейна.

      В центре Львова авто на еврономерах влетело в автобусную остановку.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:10 Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 146
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России
      сегодня , 22:08 Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России
      57
      Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      сегодня , 20:01 Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      Наталія Печерська 252
      ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      сегодня , 20:01 ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      Наталія Лебідь 48
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 8 августа по состоянию на 14:00
       8 августа 2015 , 14:53
      Выпуск новостей 9 января по состоянию на 18:00
       9 января 2016 , 18:36
      Выпуск новостей за 20:00: Транш от МВФ. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель
       19 декабря , 22:15
      Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Украинские моряки в плену РФ
       28 декабря , 09:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук