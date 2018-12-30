Итоговый выпуск новостей за 21:00: Реалии перемирия на Донбассе. Старт избирательной кампании

В итоговом выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 21:00 – за первые сутки, 29 декабря, так называемого новогоднего перемирия враг 6 раз обстрелял позиции украинских военных, один раз – уже сегодня. 31 декабря в Украине официально стартует избирательная кампания, поэтому скоро станет известно, кто будет претендовать на место президента.

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