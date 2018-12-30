Підсумковий випуск новин за 21:00: Реалії перемир'я на Донбасі. Старт виборчої кампанії

У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – за першу добу, 29 грудня, так званого новорічного перемир'я ворог 6 разів обстріляв позиції українських військових, один раз – вже сьогодні. 31 грудня в Україні офіційно стартує виборча кампанія, тож незабаром стане відомо, хто претендуватиме на місце президента.

Також у випуску: У центрі Івано-Франківська вбили чоловіка, якому було 60 років. Російська редакція телеканалу Euronews прирівняла смерть Захарченка до смертей Хокінга та Маккейна. У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку.