Підсумковий випуск новин за 21:00: Реалії перемир'я на Донбасі. Старт виборчої кампанії
У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – за першу добу, 29 грудня, так званого новорічного перемир'я ворог 6 разів обстріляв позиції українських військових, один раз – вже сьогодні. 31 грудня в Україні офіційно стартує виборча кампанія, тож незабаром стане відомо, хто претендуватиме на місце президента.
Також у випуску:
У центрі Івано-Франківська вбили чоловіка, якому було 60 років.
Російська редакція телеканалу Euronews прирівняла смерть Захарченка до смертей Хокінга та Маккейна.
У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку.
Джерело: 24 канал
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