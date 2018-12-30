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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Реалії перемир'я на Донбасі. Старт виборчої кампанії

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – за першу добу, 29 грудня, так званого новорічного перемир'я ворог 6 разів обстріляв позиції українських військових, один раз – вже сьогодні. 31 грудня в Україні офіційно стартує виборча кампанія, тож незабаром стане відомо, хто претендуватиме на місце президента.

      Також у випуску:

      У центрі Івано-Франківська вбили чоловіка, якому було 60 років.

      Російська редакція телеканалу Euronews прирівняла смерть Захарченка до смертей Хокінга та Маккейна. 

      У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини України Президентські вибори 2019 Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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