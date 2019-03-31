Выпуск новостей за 21:00: Результаты экзит-пола. Реакция кандидатов
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 21:00 – по результатам экзит-пола, Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов. Кандидаты в президенты активно комментируют результаты экзит-полов, к примеру, в штабе Зеленского отреагировали аплодисментами и радостными возгласами.
Также в выпуске:
Под зданием ЦИК собрались несколько неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами.
Украинцы в России не голосовали. Четыре избирательных участка оттуда, для безопасности избирателей, – перенесли в соседние страны: Финляндию, Грузию и Казахстан.
Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты.
Источник: 24 канал
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