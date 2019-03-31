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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 21:00: Результаты экзит-пола. Реакция кандидатов

      Выпуск новостей 898 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 21:00 – по результатам экзит-пола, Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов. Кандидаты в президенты активно комментируют результаты экзит-полов, к примеру, в штабе Зеленского отреагировали аплодисментами и радостными возгласами.

      Также в выпуске:

      Под зданием ЦИК собрались несколько неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами.

      Украинцы в России не голосовали. Четыре избирательных участка оттуда, для безопасности избирателей, – перенесли в соседние страны: Финляндию, Грузию и Казахстан.

      Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты.

      blog_ava
      Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты
      31 марта
      31978
      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 марта
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