Підсумковий випуск новин за 21:00: Результати екзит-полу. Реакція кандидатів

У підсумковому випуску новин за 31 березня станом на 21:00 – за результатами екзит-полу, Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Кандидати в президенти активно коментують результати екзит-полів, до прикладу, у штабі Зеленського відреагували оплесками та радісними вигуками.

Також у випуску: Під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами. Українці в Росії не голосували. Чотири виборчі дільниці звідти, задля безпеки виборців, – перенесли у сусідні країни: Фінляндію, Грузію і Казахстан. Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.

Джерело: 24 канал