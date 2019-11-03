22:26
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Самый грязный воздух в мире. Шотландия митингует

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 ноября на 21:00 – самый загрязненный воздух на планете зафиксировали в столице Индии – Дели. Показатели загрязнения в несколько раз превышают норму Всемирной организации здравоохранения. В Шотландии около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость.

      Также в выпуске:

      Нарушил правила и попал в ужасную аварию. В столице автомобиль разорвало пополам от столкновения с внедорожником.

      Перевозите ребенка без автокресла – готовьте деньги. Теперь за такое нарушение украинцы должны платить 510 гривен, за повторное – почти вдвое больше.

      Тысячи городов и сел без света, затопленные дома и парализованные автодороги. На западе Франции бушует шторм Амели.

      Новые подробности в расследовании убийства Екатерины Гандзюк. СБУ выясняет, помогли ли полицейские убежать организатору убийства Алексею Левину.

      blog_ava
      Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
      сегодня
      1065
      Теги: Новости Украины Шотландия Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      сегодня , 22:10 Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      Ірина Вихрущ 10
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 162
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сегодня , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 258
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сегодня , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 167
      Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      Ірина Вихрущ 204
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук