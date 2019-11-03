Итоговый выпуск новостей за 21:00: Самый грязный воздух в мире. Шотландия митингует

В итоговом выпуске новостей за 3 ноября на 21:00 – самый загрязненный воздух на планете зафиксировали в столице Индии – Дели. Показатели загрязнения в несколько раз превышают норму Всемирной организации здравоохранения. В Шотландии около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость.

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