Підсумковий випуск новин за 21:00: Найбрудніше повітря у світі. Шотландія мітингує
У підсумковому випуску новин за 3 листопада станом на 21:00 – найзабрудненіше повітря на планеті зафіксували у столиці Індії – Делі. Показники забруднення у кілька разів перевищують норму Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Шотландії близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність.
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