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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Найбрудніше повітря у світі. Шотландія мітингує

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 листопада станом на 21:00 – найзабрудненіше повітря на планеті зафіксували у столиці Індії – Делі. Показники забруднення у кілька разів перевищують норму Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Шотландії близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність.

      Також у випуску:

      Порушив правила і втрапив у жахливу аварію. У столиці автівку розірвало навпіл від зіткнення з позашляховиком.

      Перевозите дитину без автокрісла – готуйте гроші. Віднедавна за таке порушення українці мають платити 510 гривень, за повторне – майже удвічі більше.

      Тисячі містечок і сіл без світла, затоплені будинки та паралізовані автошляхи. На заході Франції вирує шторм Амелі.

      Нові подробиці у розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк. СБУ з'ясовує, чи допомогли поліцейські втекти організатору вбивства Олексію Левіну.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини України Шотландія
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